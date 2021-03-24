美國有線電視新聞網(CNN)23日報導，美國官員證實，北韓於21日自西海岸發射2枚疑似短程巡弋飛彈的不明飛行物體。南韓聯合參謀本部也表示，北韓試射的是巡弋飛彈，南韓軍方全程即時偵測並監控。專家認為，若從1到10評分，10是試射新型洲際彈道飛彈，1是金正恩對著美國放響屁，這次大概是2。

南韓表示，為躲避雷達偵測，巡弋飛彈會盡可能地貼地低空飛行。此外，與彈道飛彈不同，巡弋飛彈使用噴射發動機，飛行速度僅有0.8至0.9馬赫，但可自由調整航向，以規避雷達波偵測。北韓自2020年4月14日，曾自江原道文川市向東部海域發射多枚短程巡弋飛彈。

這是拜登就職以來平壤首度試射飛彈。由於美國國務卿布林肯與國防部長奧斯登前腳才剛離開亞洲，金正恩旋即試射飛彈，可視為測試拜登底線的試探行動；但是，北韓甚是克制地只試射短程巡弋飛彈，在挑釁行動的光譜中屬於最低層，不太會激起華府的激烈反應，又能確實刷到存在感，誠屬精心計算後的結果。

由於美國官員與學界人士早就預測，金正恩會進行飛彈或核武測試來試探拜登政府的底線，並傳達該國在區域的重要性，故這波試射完全不讓人感到意外，很可能是針對美韓軍演而來。

美官員指稱，這次試射的可能是火砲或是短程巡弋飛彈，但絕不會是彈道飛彈；對拜登政府而言，這不能算違反聯合國決議，故不會影響華府尋求與北韓發展外交關係；「我們不會將這次週末登場的行動，視作關上對北韓大門的信號」。

拜登則在登上空軍一號前表示，一切都掌握中，沒甚麼太大的變化。雖然，北韓試圖刷一波存在感，激起美方的注意，但似乎被美國大打太極輕輕地帶過；不過，美方也重申，駐紮在該區域的美軍始終保持戰備與警戒。

1名官員表示，「在這個星球上很難找到比北韓周邊情勢更值得警戒的地方。我們的軍隊時時戰備，高度保持警戒」。「北韓測試各種系統如家常便飯……美方不會公開回應每種測試」；「這是聯合國安理會決議未曾涵蓋的系統，這也是北韓會進行的正常測試的一部分。既然美方將這次行動視作朝鮮半島緊張軍事環境正常的一部分，激烈回應並不符合美方利益」。

不過，這次試射後北韓始終保持安靜，並沒有高調宣傳軍事力量或抵抗美國的能力，讓美方官員感到不解。同樣地，南韓與日本也選擇沉默以對。對此，南韓解釋，為避免情報暴露，不會每次都公布北韓發射巡弋飛彈。2020年4月北韓試射可視為聯合打擊的一部分，才會公布相關資訊。

南韓梨花女子大學北韓學系教授樸元坤認為，美韓外長與防長2+2會談才剛結束，美韓上半年聯合指揮所演習也於18日落幕，這次試射可視為平壤有心「攘外」，在低強度行動後逐步加大對美壓力。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）則認為，北韓試射的疑似沿海防衛巡弋飛彈。這是傳統武器，而這也是對美韓聯演相當溫和的回應。若從1到10評分，10是試射新型洲際彈道飛彈，1是金正恩對著美國放響屁，這次大概是2。

另一方面，拜登政府正在進行北韓政策的總審核；不論是國會議員還是美國重要盟友，都希望能盡快了解美國對北韓政策的細節。美官員表示，目前審查已進入最終階段，未來幾週內便會公布。美國安顧問蘇利文下週將在華府接待日本與南韓官員，共同商討此一文件。

CNN指出，就當拜登正審查對北韓政策的同時，拜登團隊也積極向川普時期官員取經。官員指出，自從川普與金正恩在越南會談破局後，雙方再也沒有實質對話與互動。川普官員認為，這可能是因為新冠肺炎的流行，以及北韓內部重新評估。拜登團隊強調，從前朝官員分享川金在新加坡會談以及其他雙方的非公開會議，讓他們收穫很多。未來美方將與合作夥伴持續參與東北亞事務。

(中時新聞網)