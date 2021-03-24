許多商家為了吸引人群，總是會想出各種花招吸引顧客上門，像是不久前的「鮭魚改名之亂」便是其中一種，除了有效的為活動製造話題外，也成功為品牌打開知名度。而泰國一間水果行，近日也想出奇招，買西瓜就送辣妹合照，而成功在網路上引起討論。

位於泰國蘭邦一間販賣西瓜的路邊攤商人，近日為了吸引人氣，特別請女店員們換上三點式比基尼，站在大馬路邊叫賣。只見她穿著鮮紅色及亮黃色的綁帶比基尼，展現凹凸有致的身材曲線，果然吸引路過的民眾忍不住停下來多看幾眼，甚至要求合影，不過想跟比基尼女郎拍照必須要購買西瓜才能獲得合照一張，吸引不少人圍觀。

這樣的行銷噱頭，也讓民眾相當埋單，許多男士紛紛前來「買瓜合照」並打卡上傳，成功引起網友熱烈討論及轉發，紛紛詢問「店在哪」，甚至有人搞笑留言「工資有包含防曬油嗎？」、「我買了它，老婆朝我丟西瓜」、「我只看到青春的肉體」。

另外，一名網友在留言處也公開另一名也靠火辣穿搭行銷的椰子攤辣妹，她不僅皮膚白皙，超低胸的膚色短版上衣，及側面鏤空的綁帶牛仔短褲，更使她傲人的上圍曲線及性感好身材全都露，讓網友看了忍不住暴動表示「兄弟們，買爆它」、「這位有穿衣服嗎？」、「我也想喝椰子水」、「椰子西瓜通通來」。