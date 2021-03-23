26歲大陸網紅穆雅斕長相甜美、身材火辣，時常在社群平台分享性感福利照，吸引1100萬粉絲追蹤，然而日前她分享一段比基尼脫毛的影片，過程中還發出淒厲慘叫，引來網友嫌棄口味太重，粉絲也提醒要小心隱私外洩，斟酌分享。

穆雅斕大學還沒畢業就成為網紅，以搞怪不做作的影片爆紅，還曾跨足演藝圈參加綜藝節目，然而過去她時常引起爭議，曾被爆出她的生日影片是抄襲另一名網紅趙雲飛的，連表情和動作都一樣，第二次抄襲又抄到同一個人，讓趙雲飛氣得反擊。

穆雅斕曾多次引發爭議，造成人氣逐漸下滑。(圖/翻攝自微博)

之後穆雅斕又因為失言槓上韓國樂天集團，讓網友狂酸她丟臉丟到國外，2020年她更在直播時，宣稱推薦的產品曾獲得諾貝爾化妝學獎，僅管她立刻就改正是諾貝爾化學獎，但網友還是不買帳，嘲諷她「這種網紅說話不過腦子嗎？」種種爭議讓她的超高人氣逐漸下滑。

穆雅斕分享自己的比基尼線除毛影片。(圖/翻攝自微博)

日前穆雅斕又因一段除毛影片受到關注，她拍片分享自己去體驗比基尼線除毛，不但在影片中發出尖叫，事後更形容自己除毛的形狀是水滴狀，不雅觀的畫面讓網友全看傻眼，紛紛留言直呼，「穆雅斕真不把網友當外人啊」、「口味簡直不要太重」、「還被酸不怕？」

(中時新聞網)