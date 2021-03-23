45歲日本男星鶴野剛士（つるの 剛士），1997年出演特攝片「鹹蛋超人」讓他一炮而紅，成為不少孩子心目中的偶像，戲外他也相當有正義感，多次力挺香港與台灣，沒想到日前卻疑似因此遭大陸網友出征，被製作公司刪除所有鏡頭，讓他十分心灰意冷。

日前有網友發現，鶴野剛士的身影從圓谷製作的Youtube頻道中消失，所有入鏡片段都遭刪減，不少人猜測，很可能是因為鶴野剛士的立場鮮明，本圓谷製作公司怕得罪大陸網友才這麼做，鶴野剛士得知消息後，也忍不住發文抒發心情：「人生最慘的莫過於被信任的人背叛」。

鶴野剛士發文嘆遭到背叛。(圖/翻攝自鶴野剛士推特)

鶴野剛士的4歲兒子最喜歡看爸爸演出超人的英姿，沒想到如今卻再也不到，面對兒子不斷詢問他：「爸爸在哪裡？爸爸呢？」鶴野剛士感到十分心酸：「身為一個連原因都沒辦法解釋的父親，我所感受到的焦急與懊悔是誰都不能懂的吧！」

鶴野剛士兒子是自己的大粉絲。(圖/翻攝自鶴野剛士IG)

過去鶴野剛士公開表態支持香港反送中運動，前陣子台灣的鳳梨之亂，他也發聲力挺，引來微博上罵聲一片，而圓谷製作刪除鶴野剛士所有出場畫面後，還有人大讚「圓谷幹得漂亮」，而香港粉絲也群起支持鶴野剛士，要求圓谷製作官方帳號給出交代。

(中時新聞網)