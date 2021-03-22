大陸日前宣布台灣鳳梨因為驗出介殼蟲，因此暫停進口，隨後傳出日本民間人士對於台灣鳳梨展現高度興趣。對此，日本作家本田善彥指出，支持台灣鳳梨的日本民間人士有共同特點，就是大多數支持李登輝，同時也是川普的粉絲。

自從大陸宣布暫停台灣鳳梨進口之後，政府大力宣傳台灣鳳梨獲得多國包括日本的讚揚與支持，例如屏東鳳梨外銷日本市場，當天就銷售一空。另外在東京國際食品展中，台灣鳳梨也吸引日本多家連鎖超市與餐飲集團的目光。

日本旅台作家與資深媒體人本田善彥在今年第11期的《亞洲週刊》撰文指出，表態支持台灣鳳梨的日本民間人士，很巧的有共同特點，就是大多數支持李登輝，同時也是川普的粉絲。

本田善彥指出，日本經濟在1990年代下滑之後，面對中國大陸社會快速蓬勃發展，日本則瀰漫挫折感與喪失自信。此時剛好遇到親日的李登輝當總統，成為日本心理寄託的對象。但是日本著重在重建自信心，台灣只不過是被利用的工具而已，目的只是讓中國大陸難看。

本田善彥質疑，如果大陸繼續停止輸入台灣其他水果，日本這些親台人士還會義無反顧挺身而出認購台灣水果嗎？還會繼續演下去嗎？值得關注。

(中時新聞網)