台南安定區無患子生技公司為了幫忙鳳梨農，向雲林縣永興果菜生產合作社訂購5000包鳳梨脆片，在無患子的網站販售，希望間接帶動鳳梨銷售。（無患子公司提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於鳳梨外銷大陸受阻，台南安定區無患子生技公司為了幫忙鳳梨農，向雲林縣永興果菜生產合作社訂購5000包鳳梨脆片，在無患子的網站販售，希望間接帶動鳳梨銷售。

無患子生技公司董事長王高榮說，公司前年推出自己的APP購物網站，販售自家產品，受到消費者喜愛後，基於企業社會責任，加上公司出身於農村，對於農產品有獨特的感情，每次看到有農產品銷售出現問題，心裡都相當難過。

由於無患子生技公司購物網站銷售狀況不錯，因此去年開始，主動在網站幫忙賣農產品，去年就幫台中霧峰區農會販賣友善耕作的稻米，受到消費者熱烈的回響，消費者採購無患子產品，順帶採購農產。

王高榮指出，果乾類農產品要上網站銷售不容易，因為還要考量運費的問題，由於無患子網站的商品銷售狀況不錯，加上公司產品單價高，因此相對的分攤下來，運費就較便宜。

王高榮此次找到熟識的永興果菜生產合作社，一次訂購5000包的金鑽鳳梨脆片，24日開始在公司網站販售，分3包及6包裝，售價分別為299及550元。

王高榮強調，幫忙賣鳳梨脆片，公司沒有賺到錢，但只要對農產品銷售有益，公司願意協助，除了可以提升企業形象外，也可以豐富公司網站產品的內容，日後若有農產品需要協助銷售，公司會持續提供協助。

(中時 )