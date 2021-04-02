網友起底義祥工業社登記於花蓮縣的公司地址後，只見Google街景外觀竟形同廢墟。(摘自PTT)

清明連假首日，台鐵列車卻發生重大死傷意外，通往花東的太魯閣408號列車在出隧道時，竟撞上滑落至鐵軌上的工程車，車頭重創，目前已釀51人死亡。網友隨後起底這間肇事工程車所屬公司，沒想到該公司的Google街景圖竟像一片廢墟，網友驚呼，「台鐵沒得賠了。」

台鐵408次往台東方向太魯閣號列車2日上午出花連清水隧道時，一台疑似未拉手煞車的工程車突然從山坡上滑落至軌道，造成駕駛閃避不及直接撞上，半截車廂如切豆腐般慘遭重創，導致正副駕駛雙雙身亡，目前已累計51人罹難，146人受傷。

據了解，工程車所屬公司為「義祥工業社」，公司負責人於2日7時在清水休憩區附近工地停放775-TX號吊貨車，該車卻因不明原因滑落至軌道上釀災。然而，網友起底義祥工業社登記於花蓮縣的公司地址後，只見Google街景外觀竟形同廢墟，無奈直呼，「這公司長這樣，台鐵只能自己吞了吧，跟廢墟差不多了。」

照片曝光後，網友紛紛表示，「這是廢墟吧」、「這什麼爛地方」、「連個牌子也沒有，你跟我說這沒人我也信」、「看起來很倉庫」、「看到就笑了，台鐵也太省錢了」。對此，網友也指出，「這應該不是實際營運地址」、「一看就知道是隨便找間民宅營業登記」、「借址登記真的很鳥，還有專門租地址跟辦公室的，行之有年」、「就只是找個地點登記為公司地吧，很多都用這招」。

(中時新聞網)