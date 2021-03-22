去年南投驚爆某高中生仗勢父親是警界高層，竟性侵同班女同學長達2年，消息曝光引發網友肉搜加害人身分，並在各網路論壇曝光；南投縣政府知情後依「公布未成年個資」為由要求各論壇下架相關文章，並揚言開罰，論壇《巴哈姆特》因不願刪除文章，確定遭開罰。而晚間《巴哈姆特》發布公開聲明，強調並未拒絕刪文、對於裁罰表達遺憾，並將進行內部檢討。三點聲明全文如下：

對於報載南投縣政府因兒少法裁罰巴哈姆特六萬元一事，巴哈姆特站方聲明如下：

一、巴哈姆特重視兒少權益

巴哈姆特成立二十餘年，基於站上使用者多為年輕族群，一直以來都非常關心兒少問題，持續並積極配合 iWIN 及協助政府各級機關處理相關違法事件，也曾數次主動通報緊急事件，並獲得由 iWIN 頒發的多次獎項。

二、巴哈姆特並未拒絕刪文

南投縣府於2020年10月間首次來函要求刪文計24篇、11月間來函感謝配合刪文並要求協助相關宣導、12月間第三次來函，要求刪除406篇文章及提供83篇文章作者個資；收到函件之後，本站皆主動與該府承辦人員聯繫溝通，進行實質作業上的討論，並無拒絕或消極不作為情事。

三、第三次來函之處置

南投縣府第三次來函時，因疑似違法文章已高達406篇，巴哈姆特基於往年經驗，與南投縣府溝通處理方式，因當時網友發文已經出現大量諧音、影射、反串文章，若大量刪文將導致更多的網友非理性討論，亦難以管理，反而無助於保護該員個資，故與承辦人溝通後並未進行單次的大規模刪文，改採人工刪除活躍之違法貼文，並由系統依時間自動清除非活躍貼文等方式進行處理。

對於三月中突收到南投縣府第四次來函並進行裁罰一事，巴哈姆特表示遺憾並將進行內部檢討，並重申對於兒少及個資的重視，以克盡善良管理者之責。

巴哈姆特拒刪文遭罰6萬，發聲明表達遺憾，並且列出與南投縣政府溝通6回之簡易事件表。（翻攝 巴哈姆特網站）

南投某高中去年爆出學生性侵案，涉案男學生還嗆聲「自己的爸爸就是警察」，事件在網路上引發軒然大波，眾網友在各大論壇狂轟，肉搜該間學校與男學生身分，並公布男學生個資、照片，連男學生的警察父親個人臉書留言板，也被網友謾罵灌爆。

南投縣政府去年要求各大論壇刪除文章，原因是保護相關未成年少年的個資，亦避免讓相關人等遭到網路霸凌；但臉書粉絲專頁「一百五」發文透露，PTT 站方已於昨日（21日）下午1點，刪除超過100篇相關文章，但「巴哈姆特」論壇因拒絕刪除相關文章，已遭南投縣政府開罰；而縣政府將會陸續調查，預計下一波要罰的對象是「Dcard」和「PTT」。

據中央社報導，縣府社勞處指出，此案件為依法保護未成年兒少個資，卻仍有網友利用網路公審、出現不理性謾罵，縣府除了呼籲網友冷靜，也將由社勞處、教育處、警察局人員共約20人，23日前往監察院向監委說明案件發生經過、處理程序及結果。

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臉書粉絲專頁「一百五」發文透露，PTT 站方已於昨日（21日）下午1點，刪除超過 100 篇相關文章，但「巴哈姆特」論壇因拒絕刪除相關文章，已遭南投縣政府開罰。（圖／翻攝自臉書）

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