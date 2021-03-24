今年1月6日強闖美國國會大廈的狂熱者們被捕後，其身分也逐步被公開，危險想法的人不少。比如30歲男子蒂莫西·黑爾·庫薩內利（Timothy Hale-Cusanelli），他崇拜希特勒，歧視猶太人，也一直想效法當年納粹的國會大廈暴亂，曾多次被捕，但令人後怕的是，他竟是美軍成員，還因「表現足堪模範」而獲得軍隊獎章。

商業內幕(BusinessInsider)報導，庫薩內利是個希特勒的狂熱支持者，他在衝入國會大廈之前也曾多次被捕，犯的事包括汙辱捕猶太人，而且他也明目張膽的表現自己支持希特勒，喜歡留模仿希特勒式的鬍子，不顧旁人眼光的在工作場所四處走動，還曾噴漆反猶太主義的字句，但是他的異常舉止沒有被舉報，因為與他工作的同事不敢得罪他。

他的同事在他被捕後說，得知他去衝撞國會大廈是一點都不意外，因為他平時就是這樣的角色。

30歲男子蒂莫西·黑爾·庫薩內利，是個種族主義者,喜歡扮成希特勒模樣。(圖/美國司法部)

商業內幕調查顯示，令人震驚的是，此人在海軍厄爾武器站 (Naval Weapons Station Earle)工作過，擔任了秘密級別的安全檢查員，並曾經服過陸軍預備役(Army Reserves)，還因表現良好獲得過不少枚的榮譽章。

調查發現，黑爾-庫薩內利（Hale-Cusanelli）至少在10年前，就沉迷於「白人至上主義」哲學，而且開始犯事。他的老家-紐澤西州科爾茲內克(Colts Neck)法院記錄顯示，他曾於2010年8月被捕，罪名是「非法擁有武器」和「惡作劇犯罪」。

根據法庭文件，此事件涉及黑爾-庫薩內利和一名朋友，​​使用「馬鈴薯砲」(potato gun，拿長水管接上打氣機，以馬鈴薯當砲彈射擊的非武器)，在房屋內射擊冷凍玉米，因為噪音被鄰居抗議。警方到場發現，他的馬鈴薯砲上寫有「白人至上」的字樣，倉庫裡有一面南方邦聯旗。

此事被判「刑事惡作劇」，罰款180美元，其他指控均被駁回。但是，這是他的極右翼事件簿的第一筆。

根據法院記錄，自2010年首次被捕以來，黑爾·庫薩內利被控案件超過30起，比如2011年，他刺傷1名男子，當時的律師說「庫薩內利的母親，與當時的男友在醉酒後發生了爭執。當事人出面干預以保護他的母親，而刺傷母親男友而被捕。」該案已移交給州高等法院，但記錄並未顯示該案已被定罪。

一年久後，庫薩內利被控「違反和平」判有罪，處以189美元的罰款。 事件原因不清楚。其他的案件多是一些不足為道的事，比如潛入回收場盜竊廢五金、遊蕩罪，和沒有驗車等遭罰款等小事。

但是，據所住社區的說法，庫薩內利曾威脅猶太人，他曾發動反猶太事件，兩度被警方問訊。一位紐澤西猶太社區的匿名者說：「反猶太主義的團體都知道黑爾-庫薩內利，他是反猶太運動的活躍者。」

反猶運動聽起來很像20世紀20年代在德國發生的事，但是現在美國仍然有，臉書上有一個反猶社團叫Rise Up Ocean County，該頁面充滿爭議，紐澤西州州長菲利‧墨菲(Phil Murphy)也知此事，曾譴責過愈來愈明顯的反猶太主義。

2019年，墨菲政府致函臉書，表示「該頁面上的種族主義和反猶太主義言論，其中包括防止東正教猶太人遷往大洋縣」令人擔憂。臉書將其頁面刪除，但目前仍找的到該社團。

庫薩內利曾經就是該臉書的主要發文者，在一些被刪卻已截圖的證據中，顯示庫薩內利稱猶太人為「蝗蟲」。在另一個貼文中，他針對新澤西州的東正教猶太社區進行各種言詞污辱。他還曾自己開YouTube節目“ Based Hermes”，也是反猶太內容，在國會暴動後已刪除。

法庭文件顯示，調查人員還從他的手機中發現了數百個反黑人、反猶太人的迷因圖，而他很喜歡擺出一種類似「 OK」的手勢，但這手勢在極右翼白人至上者，有另一個意思-「白人力量」(White Power)。

另一個爭議事件是庫薩內利與軍隊的關係，他在服陸軍預備役時期，獲得過多項榮譽

，而且許多同事並不驚訝。許多在海軍基地與他合作過的人都知道他的反猶太主義觀點，一位海軍基層軍官說，與庫薩內利相處過的人，都知道他不喜歡少數民族或猶太人。庫薩內利曾說「如果他是納粹分子，他將殺死所有猶太人，並在早餐、午餐和晚餐時將其吃掉。」

另一位承包商說，人們害怕舉報他，因為他很瘋狂，多數職場上，人們會選擇迴避，而不是舉報。

儘管有種族主義行為的黑歷史，但庫薩內利的陸軍預備役期間獲得過多項榮譽。 美國陸軍說，他於2009年5月加入，目前兵籍仍在紐澤西麥圭爾–迪克斯–拉克赫斯特聯合基地(McGuire-Dix-Lakehurst)的第174步兵旅。

他從未被部署過，但獲得過4項陸軍獎章＂陸軍成就獎章、陸軍預備役部分成就獎章、國防勳章和陸軍服務絲帶。據美國陸軍官網，要獲得陸軍預備役部分成就獎章，必須是「行為足堪模範、效率、忠誠」。

商業內幕詢問美國陸軍預備役，是否知曉庫薩內利是個極端種族主義者，得到的回應是「並不清楚」，然而，儘管他因捲入國會暴動而被捕，但在公開資料上，他尚未被陸軍預備役開除。

美國軍方內部的極端主義可能已相當嚴重，先前一份報導指出，國會暴動者幾乎有五分之一是現役軍人或退伍軍人。美國裝部隊內部已存在一種極端主義文化，並且在這些人的鼓吹下，可能還會愈來愈多，這將會帶來可怕的後果。

(中時新聞網)