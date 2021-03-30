美國總統拜登（Joe Biden）上星期四表示，很難在5月1日之前，把全部的美軍都從阿富汗撤離，雖然他也表示「不會在阿富汗停留很長時間」，但是塔利班非常不滿，揚言在時限到期之後，對未撤離的美軍發動襲擊，所謂的「襲擊」絕大多數就是恐怖攻擊。

命運與任務(task and purpose)報導，塔利班的聲明稱「要是所有外國部隊沒有按照《杜哈協定》，在指定日期內撤離阿富汗，毫無疑問，這將被視為違反協議，對此美國應承擔責任，他們必會損害其國際地位。」

「在這種情況下，塔利班政權(Islamic Emirate)作為一個信奉聖戰的阿富汗代表，將被迫捍衛宗教和祖國，並繼續針對外國部隊發動聖戰。」

拜登在星期四對記者說，「要在5月1日之前完成原訂計畫非常困難」，但他承諾會在執政任期內從阿富汗撤出所有美軍，「我不想在這裡(阿富汗)待很長時間，會離開，問題是何時離開。」

自1月份以來，美國國防部官員一直強調，塔利班並沒有遵守杜哈協定，也就沒有滿足阿富汗美軍撤離的條件。目前駐阿富汗美軍部隊大約有3500人，仍是北約駐阿富汗部隊中，人數最多的一支。

美國特種作戰司令部(USSOCOM)司令理查德·克拉克上將（Richard Clarke）在國會作證時說：「塔利班在過去兩年間，雖然避免攻擊美軍，但他們卻加劇了對阿富汗其他地方的攻擊活動。」

去年12月，參謀長聯席會議主席馬克·米爾利陸軍上將（Mark Milley）表示，在過去的5到7年的時間，阿富汗的軍事局勢一直處於僵局。

(中時新聞網)