大陸共機日前大規模擾台，讓台海情勢高度緊張，兩岸關係也成為國際關注的焦點。美國海軍上將戴維森（Philip S. Davidson）10日在美國國會參議院軍事委員會聽證會上表示，北京統一台灣時間將會比預期時間更早，可能在未來6年內攻台。面對共軍軍力不斷提升，前美國防部副助理部長大衛奧克曼內克表示，在「中國武統台灣」的模擬演習中，中國火力增長驚人，台灣空軍竟短短幾分鐘就被殲滅，美國軍艦和軍機也因為遠程導彈攔截，可能面臨敗北的結果。

據美媒《NBC》27日報導，曾參與模擬中國大陸解放軍於台海採取軍事兵推的美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）軍事分析師大衛奧克曼內克（David Ochmanek）表示，在這場兵推中，美國與中國分為紅、藍兩隊，台灣空軍幾分鐘內就被殲滅，美國在太平洋的空軍基地受到攻擊，而馳援的美軍艦隊和戰鬥機被中國大陸遠程導彈攔截，使得馳援時間拉長。他表示，即使美國全力應對中國對台灣的攻占，也可能敗北。

報導指出，在20年前，中國還沒有足夠軍事能力在台海挑戰美軍，但現在，由於解放軍投入大量經費和時間研發海軍艦艇、戰鬥機以及中長程彈道導彈、導彈，已確實達到威脅美國的程度。

奧赫曼內克曾任職美國國防部助理副部長，過去2018年在國會做簡報時就曾提出警告，他認為美國軍力現代化若照現在發展速度來看，可能最快在2025年，就會出現大陸對台侵略，美軍難以收場的結果。

值得注意的是，奧赫曼內克並非首位提出類似警告的國防官員，美國印太司令部司令菲力浦．戴維森（Philip S. Davidson）海軍上將，10日在美國國會參議院軍事委員會聽證會上表示，北京的統一時間表將會比預期時間更早，可能在未來6年內攻台。

(中時新聞網)