上海涉台研究學者包承柯今天說，台海局勢因香港、美國等因素導致緊張，但同時兩岸關係也有和緩層面。目前中國大陸仍保持一貫的惠台政策、融合發展，不願發生戰爭。

包承柯現任上海東亞研究所研究員，他在今天接受中央社記者採訪時，作上述表示。

英國金融時報近日引述美國高階官員說法，指中國國家主席習近平日益大膽塑造自己的歷史地位，美國擔心中國動念奪取台灣的控制權。

與此同時，中國今年的政府工作報告有關台灣部分，仍強調「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

相關說法令外界關注，台灣海峽是否真處於緊張情勢？包承柯對此表示，台海同時存在「緊張及和緩」的層面。

包承柯說，緊張層面與台灣在香港「反送中」抗爭裡的態度，及美國前總統川普（Donald Trump）任期後段一連串行動有關。

他認為，2020年川普因選情不佳，採取一連串針對中國的舉措，讓中美關係陷入低潮，也影響台海局勢。

包承柯強調，大陸「不會主動打台灣」，「美國干預到一定程度，大陸才會出手」。

他認為，兩岸關係的和緩層面，可從今年初中國的「對台工作會議」窺見。全國政協主席汪洋在會中仍強調「積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程」。

中國國家主席習近平今年雖未在全國「兩會」中對兩岸關係表態，但日前赴福建考察時仍提出對台「以通促融、以惠促融、以情促融」。

包承柯對此表示，從上述表示都可看到，即便台海同時存在緊張、緩和局面，但惠台、融合發展仍是大陸對台工作的一貫政策，交流惠民依舊是重點。

他強調，大陸不願發生戰爭，想透過和平方式處理兩岸關係。（編輯：邱國強）1100330

(中央社)