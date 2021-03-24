隨著社群媒體的興起，許多網紅靠著特殊才藝而在網路上獲得關注，甚至有人靠著先天性的缺陷意外暴紅。美國有一名男子因從小罹患罕見疾病，使他天生沒鎖骨，但卻因為在抖音上表演「用肩膀拍手」的影片，引起網友熱烈討論。

據《每日星報》報導，一名住在美國印第安納州的男子貝內特（Corey Bennett），因從小罹患罕見的遺傳疾病「顱骨鎖骨發育不良症」（cleidocranial dysplasia），使他從頭到腳，包含頭骨、鎖骨、脊椎、牙齒及腿部的骨骼發展異常，容易碎裂甚至有某部份缺失，須比一般人更小心謹慎的過生活，貝內特也因為天生沒鎖骨而使他從小被同學嘲笑、霸凌，更直接說他頭大、身體短等各種人身攻擊，讓他一直相當自卑。

直到貝內特在抖音上，上傳多部用肩膀拍手、用肩膀夾雞蛋等影片，開始逐漸受到網友注意，許多人對於他的表演大感驚奇紛紛轉發，甚至還有人發起「夾雞蛋」挑戰活動，影片最高點閱次數還曾達到700萬次，讓他一夕間成為網路紅人。

貝內特受訪時提到，自己過去曾因罕見疾病而不斷被欺負，但他長大後也接受自己的身體缺陷，並開始拍攝影片讓更多人了解這種疾病，雖過程中還是不斷遭到酸民攻擊，卻也接受到更多病友的感謝信，因此他會持續分享影片，用正能量讓大眾知道他是如何走過這些艱辛的路程。