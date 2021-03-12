女星陳筱蕾2018年發現長腦瘤，確定切除後才公布消息，沒想到如今竟然復發，發現時已經超過3公分，由於是第二次開刀，會有更大風險，加上位置很麻煩，狀況令人憂心，然而陳筱蕾本人卻十分樂觀，希望能分享自己對抗病魔的過程，帶給更多人安慰和力量。

陳筱蕾在臉書發文透露，當時術後留下臉部癱瘓的後遺症，因此這兩年努力復健，也都定期回診，但由於腦瘤沒有摘除乾淨，她一直有復發的心理準備，只是沒想到這天會這麼快到來，「想想要再面臨一次，雖然覺得過程有點辛苦，但因為了解不會害怕。」

陳筱蕾坦言，經過第一次的經驗，她了解到面對疾病該如何面對，她始終保持樂觀心情，相信第二次也會有好結果，「想讓有跟我一樣狀況的朋友了解，就算再次經歷也不要害怕，勇敢去面對」，最後她更為自己喊話打氣，也引來不少網友給予她鼓勵。

事實上，陳筱蕾2018年時發現自己聽力變差，平衡感也變得很不好，常常容易跌倒，到醫院檢查才發現腦中長了巨大腫瘤，儘管腫瘤是良性的，卻在手術後留下後遺症，造成她臉部癱瘓，看著自己的臉不能動，她的情緒曾受到影響，但仍決定堅強面對。

(中時新聞網)