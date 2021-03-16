早已過適婚年齡的馬國賢，屢傳與楊繡惠及蔡允潔等女星緋聞，感情世界受矚目，日前他應「路徒plus 行旅」所舉辦的情慾展之邀，快閃一日擺攤，幫參展的民眾親算「情慾塔羅」。由於算過的民眾都直呼神準，導致現場排隊人潮絡繹不絕，超出主辦單位預期，主辦單位也表示，在將近一個半月的展期間，會不定期再邀請馬國賢擺攤開算，更了解與另一半的情慾密碼。

首次為「情慾」主題設計塔羅測驗，馬國賢表示，現在年輕人的情慾觀念真的很開放，因擺攤當天大多是情侶一起來算，其中有幾對直白的表示彼此的交往是「開放關係」，各自都還有「砲友」，下次再帶來算。讓馬國賢驚呼自己一個老人家也算是開了眼界，原來時下的年輕人真的是敢說敢做、勇於表達自我；這次的快閃活動對他而言，也是一種新體驗。

馬國賢精於塔羅在演藝圈小有名聲，不少女藝人都會私下請益，對此馬國賢笑說：「其實很多人勸我也可以把這個當做副業，但我一直忙著拍戲接通告，比較沒時間服務，但未來不排斥啦！」不過馬國賢也笑說自己常幫女藝人「排憂解難」導致「閨蜜」愈來愈多，然後話就愈傳愈誇張，導致他緋聞不斷卻「沒有一個是真的」。

他挺失望地說：「演藝圈的工作環境我很難找對象，而家人也著急，我甚至也開始嘗試用交友軟體，看看不同的圈子是不是能機會多一點，好不容易最近遇到一個心動女生有點想表白，結果對方直言自己喜歡的是蕭敬騰，我也是傻眼！」

馬國賢幫人算情慾塔羅，自己的情慾世界也令人好奇，對此他無奈說：「最近大家流行語都是19.5，但我也不差好嗎？！我都這個年紀了早上還能都「挺」好，本來是值得開心的事，但因為「無處可用」反而成為我每天最沮喪的時刻，唉～～人生！」

小鹿文娛推出「真實場域の情慾流動」展覽，除了馬國賢的快閃情慾塔羅外，也邀請藝術創作家「米蘭歐森」、獨立插畫家「喇叭吮」、創作者「陳建威」等人出席小活動，讓您探索最深層的自己，從白色情人節3月14日開始，一直到4月30日，為期近一個半月的展期，將在北市忠孝西路上的「基泰忠孝大樓」12樓盛大展出。

(中時 )