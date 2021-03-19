身為目前自由市場最搶手的球員之一，暴龍主控羅瑞至少吸引快艇、七六人、熱火等隊的招募興趣，沒想到《TSN Sports》記者李文伯格卻在19日搶先爆料，暴龍已經告知所有球隊不想交易羅瑞的堅定立場，更跟羅瑞告知將會待完本季再說！

本季是羅瑞待在暴龍的第9個球季，目前他在三分球、助攻、抄截與大三元等數據都居暴龍隊史最多，本季也有場均17.8分、7.5助攻與5.6籃板，暴龍當然不想那麼輕易就讓他離開，還想繼續跟他談判，不過羅瑞在本季結束將成自由球員。

只是先前謠傳羅瑞跟隊友提前放話自己即將走人，隨後引來羅瑞親上火線澄清，強調自己想待暴龍到退役，不管是用一天合約或其他辦法，儘管並未把話說死，如今隨著暴龍拒絕所有球隊交易羅瑞的要求，看來他本季暫時哪裡都去不了。

不過暴龍目前狀態低迷，最近因為席亞卡、范維利特、阿奴諾比等主力觸發聯盟健康與安全協議宣告隔離缺陣，目前處於6連敗窘境，東區排名也跌到第11，剩餘球季是否還要力拚季後賽門票，還是開始進入重建，恐怕將要考驗暴龍高層智慧。

(中時 )