多倫多暴龍隊內部爆發將帥不和的事件，主力前鋒席亞卡(Pascal Siakam)因為辱罵總教練納斯(Nick Nurse)，遭到球團重罰5萬美元。美媒《The Athletic》爆料，席亞卡使用了幾個非常不恰當的字詞來攻擊納斯，才會被罰那麼重。以罰款的力道來看，外界推測可能是人身攻擊或與種族性向有關的字眼。

爭吵事件爆發於前幾天敗給騎士隊之後，可能因為戰績差導致大家心情惡劣。「北境之雄」暴龍隊本季令人大失所望，開季前10戰輸了8場，最近又苦吞一波9連敗(還未中斷)。雖然2019年奪冠後失去名將里歐納德(Kawhi Leonard)，他們前一季仍有53勝19敗的優秀戰績，現在卻以17勝26敗落到東區後段班。

更早之前在今年元旦(美國時間是大年除夕)對戰尼克的比賽，席亞卡賽前意外收到球團的懲處通知，將他禁賽1場。因為席亞卡曾在比賽結束前就逕自離場，那時他被吹了第6次犯規，本來就無法再比賽，但是照規定還是得乖乖留在板凳區。

席亞卡場均19.8分、7.3籃板、4.7助攻，暴龍奪冠後與他續簽4年1.3億美元，平均年薪超過3000萬美元，期許他成為球隊棟樑。儘管戰鬥力很強，席亞卡卻沒辦法跟總教練好好相處。暴龍去年9月才宣布與納斯簽下長約，納斯自己也惹過麻煩，2月時他輕忽防疫規定，害球隊多位球員遭到隔離，一度湊不滿8人而上場而被迫停賽。

(中時新聞網)