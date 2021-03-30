韋斯布魯克今天只打了三節就已繳出本季第16次大三元數據，改寫了巫師隊史紀錄，最終以36分、14籃板、21助攻的超級大三元成績單率領球隊132比124擊退來犯溜馬大軍，拿下2連勝甜美果實。

巫師本季用沃爾與火箭韋斯布魯克互換，結果兩支球隊戰績都慘不忍睹，分處東西區吊車尾位置，不過，韋斯布魯克依舊表現得非常搶眼，不管球隊戰績如何，他總是能一枝獨秀，撐起球隊半邊天。

此役面對昔日東區豪門，本季同樣落難的溜馬，打完前三節領先3分，韋斯布魯克18分、10籃板、18助攻，本季只用38場比賽就繳出16次大三元，改寫雷爾沃克當年用了283場比賽才創下15次大三元的隊史紀錄。

曾連續兩季平均有大三元數據的韋斯布魯克，本就是大三元製造機，對他而言只要擁有無線開火權，大三元可說是順手拈來的事情，最重要的是能否幫助球隊贏得比賽，以今日結果論來看，韋斯布魯克完成球隊交付任務。

韋斯布魯克奮戰39分鐘，26投14中，包含三分球6投4中，35分、14籃板、21助攻，根據統計，韋斯布魯克是NBA史上第一位能在攻下35分的情況下還能送出20次助攻的大三元表現，而且還是NBA史上第三位能在單場有35分、21次助攻的球員，前兩人是1966年「大O」奧斯卡羅伯生與1972年阿奇巴德，相隔將近半世紀再次出現「神蹟」。

(中時 )