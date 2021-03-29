天使隊開幕前4戰先發投手輪值出爐，日籍「二刀流」球星大谷翔平將正式從投手丘上復出，排在第4號先發，將於台灣時間4月5日對上白襪，大谷本季在熱身賽飆出164公里火球，開刀後是否能重拾王牌身手，外界相當期待。
大谷翔平在熱身賽表現相當搶眼，打擊方面手感火燙到不行，11場比賽共28打數敲出16支安打，其中有5發全壘打，追平日本傳奇球星松井秀喜在2005年熱身賽的最佳紀錄。打擊率5成71、長打率1.107、OPS1.701，數字高得可怕。
投球方面雖不如打擊這麼出色，熱身賽3場比賽共8局被敲11安、失7分，自責分率高達7.88，不過也有14次三振，但他最快球速丟到164公里，創下他赴美後的最快球速，因此大谷翔平在投手丘能繳出怎樣的成績，成為球迷注目焦點。
天使將在開幕與白襪隊進行4連戰，首戰將會由邦迪（Dylan Bundy）掛帥，接下來希尼（Andrew Heaney）、卡布（ALex Cobb），第4戰交給大谷翔平。此外明日大谷還會再先發一場對上道奇，將是他熱身賽最後一次登板，且除了先發以外，他也會同場打擊。
(中時 )
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