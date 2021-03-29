大谷翔平以「二刀流」角色成為注目焦點，他過去在日職火腿隊時期也相當成功，不過挑戰大聯盟後，他尚未在例行賽同場投、打都出賽，不過今年他有機會完成，總教練麥登（Joe Maddon）有意讓他同場投打，是否成真就看大谷自己的感覺。

大谷翔平在上一場熱身賽先發時，同場擔任第一棒打者，投4局飆出164公里火球，送出5次三振，打擊也有2安打，今日他沒有在熱身賽先發，是因為明日他將再次「二刀流」出賽，對上道奇教練團設定他投3-4局，打擊方面也會有2-3次打席機會。

天使球團基於保護立場，大谷翔平前幾年將投球與打擊分開，當他投球那天就不會上場打擊，不過今年麥登想要改變作法，「經過深思熟慮，我真的很想給他機會試試，同場投打只取決於大谷身體的感受和他需要多少休息。」

麥登說，「我希望整年都看到他二刀流，我們過去總是討論他用單一角色出賽，但每當我想的越多，我越想看他上場打擊。」在同場二刀流的比賽中，天使傾向大谷將重心放在投球。

大谷翔平在日職時期，5個球季繳出平均.286/.358/.500的打擊三圍，另有48轟、166打點，投球方面85場出賽拿下42勝，在543局中平均自責分率2.52，另有624次三振。只不過到大聯盟後大谷因傷勢尚未展現二刀流的「完全體」，今年大谷傷癒復出，是相當令人期待的球季。

(中時 )