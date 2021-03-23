勇士總教練科爾(Steve Kerr)23日對於無意間引發對立的一段評論做出嚴正澄清，他先前在播客節目表示，「2020年球隊墊底但很快樂，比起2019年更好。」被外界過讀解讀為「比2019年有杜蘭特(Kevin Durant)的時候更好」，還引來杜蘭特親自推文回應，這些都讓科爾感到憤怒。

這個解讀方向最先來自美媒NBC灣區記者席勒(Drew Shiller)。席勒推文說：「科爾覺得上一季15勝50敗，比起杜蘭特在隊伍的最後那個球季更享受。」杜蘭特也立即回應：「這很好笑。」相較於科爾在播客的長篇大論，美媒更偏好引用席勒的那段推文做為標題。

科爾在記者會憤怒地說：「我是說過上一季比較開心，但是席勒選擇要這樣解讀我的原話，說我更喜歡杜蘭特不在的球季，我就在這裡直接嚴正講清楚。這偏離事實太多，這是非常糟糕、極度不公平的攻擊，完全曲解了原話。我當時說那5年的最後一年很辛苦，因為我們歷經很多打擊。」

勇士2019年不只是杜蘭特的問題，科爾提到考辛斯(DeMarcus Cousins)受傷，以及球隊背負的壓力，他面對著重重困境，卻被刻意曲解為「對杜蘭特有意見」。「這種用一句推文來誤導大眾是極度不負責任、非常傷人的行為，我很生氣。我很不高興。這全是狗屁。」本來重建中的球隊和爭冠的球隊，兩者所背負的壓力不可同日而語，科爾會覺得輸球比較輕鬆也是可以理解的，沒想到差點鬧得不可收拾。

(中時新聞網)