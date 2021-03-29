運河續阻，上周五歐美原油期貨漲逾4%；據了解，長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺於蘇伊士運河已達數日，由於緩解時間不甚明確，市場擔心運河阻塞將對石油運輸和供應帶來衝擊；數據指出，每日有154萬桶成品油會通過蘇伊士運河，約佔全球海運成品油貿易的9%，更是運輸商品、石油、穀物等，串聯亞洲、歐洲的重要航道。

此外，分析師預期由盟國組成的(OPEC+)，將在4月的會議提出維持原油產能穩定的決定，主要原因是歐洲等國家，陸續祭出新冠疫情封鎖措施，進而導致需求前景不明所致，終場提振油價收漲。其中美國原油漲幅4.1%，倫敦原油漲幅4.2%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲2.41美元，報每桶60.97美元；4月熱燃油漲0.06美元，報每加侖1.81美元；4月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.97美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲2.62美元，報每桶64.57美元。(商品行情網)

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