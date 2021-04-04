太魯閣出軌事故已進入第三天，已造成50人死亡、200多人輕重傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的事故，隨罹難者身分確認，保險理賠也不斷攀升；金管會根據產、壽險公會以及各家公司回報訊息，預估目前總賠付金已超過4.4億元，另外，受傷者當中，有139位為保險公司保戶，因尚待後續治療，金管會表示，理賠金額現階段尚難預估。

金管會表示，這次事故由國泰世紀產險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任，每一人死亡新臺幣(下同) 250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額逾1.5億元。

另外，涉案的工程車是由明台產險承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1億元；另外，產險公司目前也查出，傷亡名單中有3名乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾5000萬元，其餘可能還有乘客也使用信用卡，仍持續確認中。

太魯閣號出軌，多節車廂卡在隧道內，在隧道外的乘客自行逃生。（民眾提供）

而國泰、富邦、全球、南山、中國、新光人壽等，皆已在第一時間啟動各項服務機制，並前往醫院慰問傷者；以保戶人數較多的國泰人壽、富邦人壽來看，身故總理賠分別逾5000萬元以及1500萬元，隨罹難者身分確定，全球人壽今也上修身故保戶理賠金額為1835萬元。

金管會表示，保險公司近日陸續就事故罹難者進行保戶身分比對，已知為保險公司的保戶計39名，其餘尚待進一步確認，金管會經產、壽險公會彙整資料後，預估人身保險的死亡總賠付金額逾1.4億元，若加計鐵路旅客運送責任保險、工程車的強制汽車責任保險以及信用卡綜合保險等，總計保險理賠至少4.4億元。

(中時 )