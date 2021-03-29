歷經連續四個交易日的漲跌震盪後，今日油市早盤走勢相對平緩，主要原因為蘇伊士運河的擱淺貨輪，其救援行動仍在持續，而需求面尚未有新利多消息釋出所致；周一(3/29)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.39美元，報每桶60.58美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.20美元，報每桶64.37美元。(商品行情網)

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