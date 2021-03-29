《國際油價》原油亞洲電子盤走弱 11:262021/03/29 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經連續四個交易日的漲跌震盪後，今日油市早盤走勢相對平緩，主要原因為蘇伊士運河的擱淺貨輪，其救援行動仍在持續，而需求面尚未有新利多消息釋出所致；周一(3/29)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.39美元，報每桶60.58美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.20美元，報每桶64.37美元。(商品行情網) 《電腦設備》外資喊買 仁寶搭電動車奔漲停 《熱門族群》造紙股開趴 類股指數飆逾26年高點 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #走弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》新品出貨＋售價調漲 胡連獲外資喊買激昂 11:262021/03/29 財經 《國際經濟》蘇伊士運河「塞船」 消費者荷包恐將縮水(2-1) 08:192021/03/29 財經 台積電站回季線 大盤早盤大漲逾百點 09:522021/03/29 財經 《商情》逢低買進 紐約棉花低點反彈 10:012021/03/29 財經 《台北股市》外資賣超澆不息熱情 航運、造紙、水泥接棒護台股 11:262021/03/29 財經 《晨間解盤》電子股難吸引投機力(倫元投顧提供) 07:452021/03/29 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 11:092021/03/29 財經 《國際經濟》亞太各國經濟發展 幾家歡樂幾家愁 08:192021/03/29 財經 《鋼鐵股》豐興鋼筋反轉 開高200元 11:092021/03/29 財經 《類股》新疆棉紛爭添利 紡織股百花爭鳴 07:452021/03/29 財經 PCB漲價 上游營收進補 04:102021/03/29 產業．科技 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 軟體界的台積電 獨角獸新創公司Appier力拚427億身價 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 漿價飆 業者：衛生紙漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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