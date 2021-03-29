埃及蘇伊士運河-全球最重要的貿易命脈之一，因為長榮海運承租的巨型貨櫃船「長賜輪」擱淺而被迫中斷，導致超過200艘船舶陷入進退兩難的困境，而這場已約莫一周之久的「塞船」危機可能還需要數周時間才能解除，這將使全球供應鏈更加吃緊，而令全球金融市場與各國央行提高警覺的物價通膨也將更加將蠢蠢欲動。

蘇伊士運河「塞船」何時解套

蘇伊士運河管理局上周四宣布該運河已暫停通航。雖然當局出動了多艘拖船與挖泥船，但目前尚未能協助長賜輪脫困。長賜輪船東已經請求荷蘭公司Boskalis出動旗下知名海上救援公司SMIT Salvage。Boskalis執行長Peter Berdowski表示，現在談救援工作需要多久時間仍為時過早，「視情況而定，我們無法排除需要數周時間的可能性」。

南非籍海上救援專家史隆恩（Nick Sloane）接受《彭博》訪問時表示，當地潮位預計將在28日或29日達到高峰，屆時蘇伊士運河水位將上漲約46公分，這是近期長賜輪脫困的最佳時機，一旦錯過這次機會，下次的大潮還需要再等12～14天，這將使該運河「塞船」情況越來越惡化。

為了避開堵死的蘇伊士運河，船運公司開始尋找替代方案，例如改為繞行非洲南端的好望角（Cape of Good Hope），但除了航程拉長數周之外，還得冒險行經海盜猖獗的西非海域。

此外，埃及總統塞西（Abdel Fattah Al Sisi）終於按奈不住，周日（28日）下令動用所有辦法讓長賜號減重，以加快其脫淺速度。

供應鏈危機惡化

在長賜輪卡住蘇伊士運河之前，全球供應鏈就已經相當緊繃，全世界貨品流通變得更加昂貴，在需求空前高漲之際，從健身飛輪到乳酪起司、從服飾家具到晶片零件，所有東西都陷入短缺。如果這條歐亞主要貿易通道長時間關閉，將使供應短缺的情況變得更糟。成本高昂的航程延誤將給已經面臨貨櫃短缺、港口擁塞與產能吃緊的企業帶來更多壓力。

全美零售聯合會（National Retail Federation）供應鏈與海關政策部門副總裁Jon Gold表示，這次蘇伊士運河的大塞船將使已經相當吃緊的供應鏈進一步惡化。許多公司尚未擺脫供應鏈吃緊與這場大流行病造成的交貨延宕，蘇伊士運河中斷造成的衝擊勢必將在全球供應鏈炸開，並使企業面臨更多挑戰。

船運數據與新聞公司《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）提出分析報告指出，長賜輪在蘇伊士運河擱淺，每小時卡住的貿易量估計達到4億美元。該數據是以每日通過蘇伊士運河之貨物的大概價值來估算，Lloyd's估計該運河西向流量每日約為51億美元，東向流量每日約為45億美元，這表示長賜輪動彈不得，每日卡住的貨品價值高達96億美元。

蘇伊士運河是全球最繁忙的貿易路線之一，承擔約12%的全球貿易量，其通過的液化天然氣、原油與成品油等能源出口量占全球總出口量的5%～10%，其他如服裝、家具、製造品、汽車零組件、健身器材等各類消費品也經由該運河送往全世界。

上周五美國政府亦對蘇伊士運河航行中斷表達關切，白宮表示這可能衝擊全球能源市場，美方已向埃及表達協助的意願。據了解，美國駐中東海軍已於27日派遣專家團隊前往該運河提供脫淺救援。

受到蘇伊士運河癱瘓影響，上周三（24日）國際油價飆漲6%，上周五（26日）紐約5月期油價格再漲4.1%、收在每桶60.97美元；布蘭特5 月期油收漲4.2%，為每桶64.57美元。但由於上周受到歐洲疫情急升與重啟防疫封鎖影響，原油價格震盪劇烈，上周二（23日）一度暴跌6%，因此全周紐約期油仍收跌0.8%，布蘭特期油單周僅微升0.06%。

德國商業銀行（Commerzbank）上周五出具報告指出，蘇伊士運河卡住將導致油輪運費提高，最終消費者可能見到油價上漲。

截至上周五，包括貨櫃船與數十艘油輪等約237艘船正在等待通過該運河，且數量仍持續增加。OL USA LLC物流公司總裁Alan Baer表示，現在最關鍵的問題在於要多久才能移開長賜輪，美國進口商已面臨延誤三天的抵達時間，該運河若持續中斷，延誤的天數將繼續增加。

全球最大的物流公司之一C.H. Robinson執行長 Bob Biesterfeld表示，這個情況非常罕見，根本是讓供應鏈吃緊的大集合，其影響範圍也將相當廣泛，航運、海運與陸運都將受到影響。

(時報資訊)