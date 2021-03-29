Is it officially Shark Week? Asking for a friend pic.twitter.com/0SopE61r7u — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 29, 2021

沒想到剛在交易截止日達成球員交易的兩隊，這麼快就在場上對決了！26日才用崔特、胡德跟暴龍換回鮑威爾的拓荒者，隨即證明這筆交易很划算，因為鮑威爾29日在最後15.5秒穩穩罰進關鍵兩球，幫助拓荒者122比117險勝地主暴龍。

短短才隔3天時間，換穿拓荒者24號球衣的鮑威爾，就可上演棒打老東家戲碼，恐怕連他自己也感意外，他全場投6中3、9罰6中，拿13分、3籃板及1抄截，反觀改披暴龍戰袍的崔特與胡德，崔特先發只拿6分，胡德替補貢獻13分。

除了鮑威爾貢獻關鍵兩罰，拓荒者贏球另一功臣是麥科倫，他拿全隊最高23分，包含末節連拿7分，幫助拓荒者拉開領先差距，傷癒復出的利拉德也有22分、11助攻，先發位置被鮑威爾取代的德瑞克瓊斯16分，柯文頓13分、12籃板。

不過暴龍此役少了躲過交易危機的主控羅瑞，他在賽前才因右腳疼痛宣告缺陣，席亞卡攻下全場最高26分，范維利特也有20分、8助攻，阿奴諾比19分、10籃板，布契18分、11籃板，暴龍目前18勝27敗，排在東區第11的尷尬位置。

(中時 )