就在艾卓吉爆冷宣布並非加入熱火，而是加盟籃網之後，自由市場另一條「大魚」，也就是同樣才被騎士買斷合約的德拉蒙，目前仍被不少球隊激烈爭搶當中，根據《紐約時報》記者史坦28日爆料，最可能搶到德拉蒙的球隊，將是「小皇帝」詹姆斯領軍的衛冕軍湖人。

本季場均17.5分、13.5籃板與2.6助攻的德拉蒙，在今年交易截止日並未達成任何交易，騎士只好趕緊把他買斷，目前包含湖人、尼克、塞爾提克、快艇、黃蜂等隊都跟他展開談判，原本籃網也有興趣搶德拉蒙，卻在艾卓吉加盟之後退出。

原本尼克很有機會搶到德拉蒙，因為尼克可以跟他開出4年6400萬美元的合約，可是就跟艾卓吉抱持同樣想去具有爭冠實力球隊的德拉蒙，或許可能選擇只以老將底薪合約加盟湖人，畢竟目前傳出湖人願意讓他接替馬克蓋索擔任先發中鋒。

不僅開出保證擔任先發中鋒，湖人更出動不少球員勸說德拉蒙加盟，畢竟德拉蒙過去效力活塞、騎士等隊期間，不要說想要爭冠了，就連闖進季後賽都很困難，如今有機會跟隨湖人與詹姆斯追逐衛冕大業，或許他真的會因此心動，就怕是否還有黑馬球隊殺出了！

(中時 )