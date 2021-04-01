聽到《ESPN》資深球評史蒂芬史密斯批評自己別再追逐個人數據，能否拿下總冠軍才是最重要，巫師「忍者龜」韋斯布魯克決定不再容忍，直接公開回嗆，「有一件事我不允許再次發生了，那就是讓人們編造故事，毫無理由用一堆垃圾話批評我！」

會讓韋斯布魯克如此暴怒，主因是史蒂芬史密斯公開在節目中對他先捧後貶，史密斯先稱讚韋少場上成就與對社區的貢獻，接著強調韋少數據再好也沒用，就算曾跟杜蘭特、哈登、保羅喬治等人闖進西區決賽，韋少仍在季後賽表現太差了。

韋斯布魯克當然必須馬上反擊，「老實講，我整個職業生涯都是這樣，沒有其他球員像我這樣持續遭到攻擊！我一直都在努力打球，重點是不讓別人阻礙你達成目標或計畫，努力掌控自己命運，拿下總冠軍不會改變我的生活，我現在很幸福。」

「在進入NBA之前，我就拿過冠軍，」韋斯布魯克繼續相當不滿回嗆，「我在街頭長大，我就是一個冠軍。NBA總冠軍不一定是必需品，我知道很多拿過總冠軍的人，從來不會替社區做一點事，也不為了世界上的人們做出一點事情。」

(中時 )