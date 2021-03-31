NBA記者霍斯特在上節目時驚爆，湖人超級巨星詹姆斯在今年全明星期間曾試圖招攬過勇士當家球星史提芬柯瑞。

今年全明星賽是詹姆斯和柯瑞職業生涯首次合作。之前不論是在NBA、全明星賽、奧運會和世錦賽在內各項正式比賽，兩人不曾當過隊友。儘管兩人過去那麼多年都是競爭關係，但兩人私交不錯，而且都出生於阿克倫，人不親土親。

柯瑞在2017年夏天和勇士簽下5年總價值2.01億美元的超級合約，而這份合約預計在2022年夏天到期，本季年薪4300萬美元，下季是4578萬美元。

根據勞資協議，柯瑞有資格在今年球季結束後和勇士提前續約。勇士總管邁爾斯先前在接受訪問時透露，球隊計劃今夏提前與柯瑞續約，並對於柯瑞想要在勇士結束職業生涯感到樂觀。

據了解，勇士最多能提供柯瑞4年總價值2.15億美元的提前續約價碼，有效期至2025-26賽季，柯瑞目前正率領勇士拚搶季後賽門票。

(中時 )