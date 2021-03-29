4屆籃板王德拉蒙(Andre Drummond)果然加盟湖人！美媒ESPN記者「沃神」引述德拉蒙經紀人的消息，確定德拉蒙會在取回自由身之後立即簽約湖人。他本季效力克里夫蘭騎士，場均17.5分、13.5籃板，雖然打了很久的NBA，今年才27歲。

湖人終於肯補強了，其實這不完全是主將受傷才出手，他們先前就對馬克蓋索(Marc Gasol)的表現感到失望，打算再次升級禁區長人。原本看上的艾卓吉(LaMarcus Aldridge)又落入籃網手中，現在兩大主將受傷只是加快了湖人的腳步。

馬克蓋索是2013年最佳防守球員，今年36歲已嚴重退化，他的腳步跟不上後衛，體能跟不上中鋒，最後什麼人都守不住。從防疫隔離歸陣之後，馬克蓋索還自嘲：「我的體能一向很差，所以染病的影響很小。」當時就有評論指出業界的一個迷思，防守者退化的速度其實很快，但往往不易被察覺。「只要某人曾被認定為優秀的防守者，他的評價即使經過很多年也不易改變，儘管他已大不如前。」

除了籃網的球星嚴重客滿，決定德拉蒙去向的可能仍是湖人主將詹姆斯(LeBron James)。德拉蒙在2011年推文說過：「我人生願望之一就是跟詹皇對抗或是聯手。」德拉蒙後來跟詹姆斯對打過了，現在詹姆斯快要退休，此時跟他聯手可說是一償夙願了。德拉蒙大半生都浪費在活塞，期間僅有兩次季後賽首輪遊，自然不會放過在名門湖人摘下首冠的絕佳機會。

(中時新聞網)