First bucket as a Laker ☑️ pic.twitter.com/yKcIA4AgV5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 1, 2021

好不容易等到德拉蒙穿上湖人2號球衣首次登場，湖人卻迎來他的提前傷退！由於右腳趾受傷，德拉蒙1日先發只打14分鐘，拿4分、2助攻與1籃板，湖人最後以97比112慘遭作客的公鹿狠狠修理，德拉蒙的湖人處女秀，只能用灰頭土臉形容。

有了剛來湖人報到就先發上場的德拉蒙，湖人首節三分火力全開，單節投進8顆三分球，打完首節取得30比24領先，不過公鹿次節隨即追上，甚至靠著米德頓手感回溫超前，打完上半場，公鹿反以57比49領先，德拉蒙半場只拿4分。

德拉蒙下半場並未先發，而是改用哈瑞爾上場，原因是他的右腳需要一段時間治療，德拉蒙雖在下半場打了兩分半鐘後重新登場，公鹿已把領先擴大到兩位數，德拉蒙不僅隨即吞下第4犯，更提前退場進入休息室治療，看來右腳傷勢不妙。

受到德拉蒙提前退場影響，湖人士氣明顯受到影響，阿提托康波領軍擴大領先到20分，湖人總教練佛格更在末節派上整場比賽沒打的馬克蓋索，卻沒辦法幫助湖人追近，比賽很快就進入垃圾時間，湖人連阿提托康波小弟柯斯塔都派上了。

哈勒戴攻下全場最高的28分，阿提托康波也替公鹿貢獻25分、10籃板，米德頓17分；湖人以哈瑞爾19分最高，薛洛德17分、8助攻，庫茲馬16分，湖人目前30勝18敗，仍居西區第4，卻跟並列西區第5的金塊與拓荒者之間只剩半場勝差。

(中時 )