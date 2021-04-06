哈登受傷退場，厄文獨挑大樑，狂砍40分，幫助籃網在主場擊退尼克。(美聯社)

雖然哈登上場4分鐘就因為受傷退場，連續450場得分上霜的紀錄因此中斷，不過，厄文狂砍40分力挽狂瀾，幫助籃網從上半場落後10分的劣勢下最終114比112擊退來犯尼克。

原本備受期待的六星連線並沒有在這場比賽出現，杜蘭特與葛瑞芬依舊壁上觀，而哈登卻在開賽4分鐘就因為右腿肌肉拉傷而無奈退場，更別說狄安卓喬丹也掛在傷病名單中，導致六星連線只剩下雙巨頭撐場面。

然而艾卓吉整場比賽發揮不佳，8投3中，8分、6籃板，厄文只能獨挑大樑，飆進5顆三分球，40分、7助攻，傑夫格林挺身而出貢獻23分，喬哈里斯挹注16分、8籃板，第二次簽下10天短約的A.強生12分、7籃板。

本季擠進東區前八強、打出強悍球風的尼克，上半場打完領先10分，可惜卻守不住優勢，甚至在第四節反落後8分，即便追到1分差距，無奈還是跨不過厄文所設下的那道鴻溝，最終飲恨落敗。

蘭道爾19分、15籃板、12助攻的大三元成績單成為空響，貝瑞特22分，布洛克21分，重返紐約的「飆風玫瑰」羅斯替補16分。

(中時 )