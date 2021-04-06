雖然哈登上場4分鐘就因為受傷退場，連續450場得分上霜的紀錄因此中斷，不過，厄文狂砍40分力挽狂瀾，幫助籃網從上半場落後10分的劣勢下最終114比112擊退來犯尼克。
原本備受期待的六星連線並沒有在這場比賽出現，杜蘭特與葛瑞芬依舊壁上觀，而哈登卻在開賽4分鐘就因為右腿肌肉拉傷而無奈退場，更別說狄安卓喬丹也掛在傷病名單中，導致六星連線只剩下雙巨頭撐場面。
然而艾卓吉整場比賽發揮不佳，8投3中，8分、6籃板，厄文只能獨挑大樑，飆進5顆三分球，40分、7助攻，傑夫格林挺身而出貢獻23分，喬哈里斯挹注16分、8籃板，第二次簽下10天短約的A.強生12分、7籃板。
本季擠進東區前八強、打出強悍球風的尼克，上半場打完領先10分，可惜卻守不住優勢，甚至在第四節反落後8分，即便追到1分差距，無奈還是跨不過厄文所設下的那道鴻溝，最終飲恨落敗。
蘭道爾19分、15籃板、12助攻的大三元成績單成為空響，貝瑞特22分，布洛克21分，重返紐約的「飆風玫瑰」羅斯替補16分。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。