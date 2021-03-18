64歲資深藝人澎恰恰因拍電影欠下巨債2.4億，即便變賣房產仍有一半未償還，去年開記者會宣布破產。為了還債他馬不停蹄的狂接通告，農曆春節還到南部擺攤賣春聯，操勞到健康出狀況送醫掛急診，還好沒大礙。最近澎恰恰宣布創立新品牌「dua bee kang（大鼻孔）」，與品牌合作推出寶特瓶做成的袋子，特別邀請男星許效舜及女星苗可麗擔任設計師共襄盛舉，為環保獻出心力。

澎恰恰17日透過臉書公開自己的全新品牌「dua bee kang（大鼻孔）」上線，與品牌合作推出寶特袋，還力邀兩位重量級的設計師---許效舜和苗可麗一起參與，首批限量100個。

談到創立品牌的初衷，澎恰恰說：「大鼻孔是小燕（張小燕）姐發明的，應該說發現的！」自虧現在有許多大人會跟小孩說不要挖鼻孔，不然以後會跟澎恰恰一樣，「這應該是貢獻吧？」話鋒一轉，他感性地說，自己當初只是因為愛唱歌踏入演藝圈，想不到一待就是37年，待了這麼久的心得是「演藝圈是一個非常極端的行業，表面光鮮亮麗，事實上每天都在懷念以前當公務員的日子」，到底多少節目來來去去，自己都沒辦法一一列舉，但總覺得差了一點什麼，在演藝工作之外，應該要做些別的事，於是誕生品牌dua bee kang（大鼻孔），期許：「但願我喜歡的也會是您喜歡的」。

(中時新聞網)