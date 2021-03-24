偏財運泛指意外得到的財富，例如發票中獎、樂透彩、股票、基金、賭博等，大部分是透過運氣的收穫，得到這種錢財的機率低，且不少都伴隨著賠本的高風險，不得不謹慎。運勢命理網站「旺好運」分享，額頭飽滿、眉毛黑又整齊、眼睛黑白分明、顴骨有肉、鼻梁挺直、鼻頭飽滿、鼻翼有肉是容易在投資獲利的面相，很適合當投資、創業的老闆。

▍1.額頭飽滿

額頭飽滿的人聰明、有規劃，懂得做長遠打算，不會過度計較眼前的得失，不會輕易放棄事業，因此很適合當投資、創業的老闆。

▍2.眉毛黝黑、整齊有序

通常眉毛黑而不濃密、排列有序的人，心思穩定，性格果斷，適合大利投資。

▍3.眼睛黑白分明、狹長且細

眼睛黑白分明不混濁、形狀細長的人，眼光獨到，能早一步察覺先機、洞察得失，適合長線投資。

▍4.顴骨有肉

顴骨有肉不凹陷的人，運籌帷幄，做事能幹，懂得追求權力，也是適合投資當老闆的人物。

▍5. 鼻梁挺直、鼻頭飽滿、鼻翼有肉

鼻子代表先天的財庫，鼻樑高挺厚實的人，頭腦靈活，容易在投資市場獲利；鼻頭圓大飽滿的人，懂得面對投資市場的多變，投資過程往往一帆風順，有問題也能很快解決；鼻頭兩側的鼻翼豐厚有肉，表示有良好的投資機會、相對應的智慧。

除了面相，如果有手掌厚實、軟嫩且手指修長的人，也很容易透過投資得利，不妨嘗試看看。貼心小提醒，投資理財有賺有賠，最好在行有餘力的狀況下投入，避免影響到正常生活及家庭。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】

(中時新聞網)