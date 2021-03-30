德意志銀行(Deutsche Bank)周一指出，該行執行長索英(Christian Sewing)將放手對投資銀行業務的監管，將該工作交給董事成員Fabrizio Campelli，作為全面改革管理階層的一部分。

德銀此舉將讓金融監管單位感到放心，認為索英有太多工作在身，可能會讓投銀業務營運產生風險。德銀亦為全球少數的大型銀行，由CEO親自執行投資銀行業務的每日監管，多數銀行是由董事會成員擔任該部門監管工作。

路透此前於一月率先報導，歐盟金融監管單位已對索英親自擔任該工作進行多次訪談和表達關切。

投資銀行是德意志銀行主要的獲利驅動來源，但是此也代表著風險的集中，特別是德銀在全球金融體系中具有系統性的重要。

董事Campelli在三月初曾指出，投資銀行在2021年初起步強勁，至今的第一季營收約年增20%。

索英的執行長合約將在2026年到期。索英在致員工的備忘聲明中表示，將創造一領導結構，支援下一階段的策略執行。

在其他人事變動上，Rebecca Short將加入管理董事會，監督轉型和資本釋放部門。首席營運長Frank Kuhnke將離職；首席風險長Stuart Lewis明年將退休。

另一熟悉內情人士周一表示，德銀對Archegos資本的曝險不多，與其他銀行相比僅占一小部分；該消息指出，德銀在上周五沒有發生任何虧損，並正在管理其頭寸。儘管如此，德銀周一股價仍大跌3.3%。

(時報資訊)