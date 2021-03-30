福斯集團歐洲車輛銷售第一大的車廠，然而近期的消息是，福斯2020年汽車銷售總量的碳排，恐怕仍未符合歐盟的碳排放標準。目前預估，福斯汽車可能面臨歐盟至少1億歐元的碳稅罰金。施羅德投信表示，氣候變化投資主題所關注的重點在於節能減碳，也就是如何降低碳排放量以控制環境升溫、並進而減緩或改善氣候變化。相對應的氣候變化策略基金，也是以低碳排企業為主要投資方向，相信會持續獲得市場關注。

近期消息是，福斯汽車可能面臨巨額的碳稅罰金。福斯集團歐洲車輛銷售第一大的車廠，雖然ID.3和ID.4等多款電動車暢銷，福斯2020年汽車銷售總量的碳排平均值為99.8 g/km，相對於2019年每公里的124 g/km，已經將碳排量大幅降低約20％，但最終仍未符合歐盟的碳排放標準。

歐盟是較早建立碳權交易的市場，並從2021年開始執行95公克二氧化碳/公里的汽車排放標準，如果車廠未達到此碳排標準，每超標1公克，就會課以車廠實際銷售量再乘上95歐元的罰款，因此預估福斯汽車將面臨歐盟至少1億歐元的碳稅罰金。

反觀歐洲的BMW集團，2020年全球銷售230萬輛，其中19.3萬輛為電動車，較2019年成長32％；戴姆勒2020年銷售220萬輛車，其中16萬輛為電動車，比前年成長228％，而這兩家歐洲車廠2020年的碳排量都有達成歐盟的目標，因此都無需繳納罰款或是在市場上購買碳權。

歐盟逐步加強管制廢氣排放，迫使汽車產業推出更多電動車或油電車，否則將面臨鉅額罰款。由於歐盟碳排標準嚴格，因此日本的本田汽車Honda只好在去年的碳交易市場向特斯拉購買碳排額度，以避免遭受歐盟的鉅額罰款，後來更直接宣布，2022年將在歐洲全面停售燃油汽車，以避免違反歐盟的碳排規定。

施羅德投信認為，2021年是氣候變化投資關鍵年。施羅德環球氣候變化策略產品經理林良軍解釋，因為歐洲已經祭出1.8兆歐元大規模的財政刺激政策，而拜登則可說是最具氣候變化戰略的美國總統。歐盟27個會員國領導人已經通過總計1.8兆歐元的預算法案，推動經濟復甦和更大規模的減碳來改善氣候變化，目標2030年碳排要比1990年減少55％。

在此背景下，林良軍認為，以「減碳」作為企業篩選標的的氣候變化主題基金，未來深具潛力。

以施羅德(環)環球氣候變化策略基金來說，分別聚焦在再生能源、環境資源、能源效率、低碳領導者和永續運輸等五大主題。特別是持續看好風電和太陽能等再生能源產業，也多面向布局電動車產業供應鏈，包含車用IC半導體廠、電動車電池、整車測試設備以及歐洲電動車製造商等，看好整體電動車產業持續高速成長潛力。

雖然目前股市因為產業類股出現輪動，使得能源和金融今年以來較為強勁上漲，但展望未來，仍看好全球氣候變化投資的長期趨勢，建議可逢低分批布局。

(工商 )