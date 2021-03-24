鳳梨因前女友網紅罔腰一夕爆紅，他與弟弟24日二度錄TVBS《女人我最大》，開心與女神主播邱薇而同台，被問到小嫻、薔薔及邱薇而誰適合當老婆，他立刻選擇小嫻，認為對方溫柔，「薇而也很適合當老婆，因為她很有氣質；薔薔也不錯，她比較適合當女友」，他透露這是自己最後一個電視通告，之後會專心在嘉義顧店。

有趣的是，鳳梨與薔薔被網友點名氣質相當，非常速配，鳳梨也覺對方不錯，但聊到此事忽然爆氣，「我後來才知道，她沒有來約我的意思，會同框是她的經紀人來約的。」幸好兩人相見歡，還加了彼此聯絡方式，對於薔薔當天沒穿內衣，他淡定表示：「她本來就沒在穿，這都是她自己說的。」

鳳梨與弟弟開心同框。（TVBS提供）

而邱薇而稍晚也受訪，她睽違5年公開露面，2015年嫁給大她14歲的百億富商陳讚聲後，逐漸離開螢光幕，她笑稱自己有跟老公先報備，老公也喜歡鳳梨，「鳳梨真的很懂事，畢竟我已經40歲了，他還在直播稱讚我」。她有時還會點菜老公在家模仿鳳梨，至於生子計畫，她回應：「沒有很想，加上婆婆很上道，她希望我們開心就好，生孩子隨緣。」

(中時 )