吳東諺、李新近日錄TVBS《11點熱吵店》，暢聊婚後跟公婆住到底好不好主題。年紀輕輕就嫁給沈世朋的李新，婚後沒跟公婆住在一起，她公開向婆婆喊話：「婆婆妳真的很好。」她自認是膽小型媳婦，完全不敢請婆婆幫忙做任何事情，去婆婆家還要表現出很能幹的樣子，但其實她最怕洗碗，不過每次在婆婆家吃完飯，她都極力爭取洗碗，用生命去演這齣戲，她願意演一輩子。

但楊帆老婆Julie有不同看法，她認為不喜歡就應該要說出來，可以委婉表達「不那麼擅長」，不過李新久而久之倒也走出一條生路，她說假裝錯過吃飯的時間再去婆婆家就好。而才剛喜獲千金的吳東諺，婚前老婆白家綺就希望可以跟媽媽一起住，他一開始有些擔心，怕生活習慣不同，後來反而覺得一家人在一起很開心，在家也會分工。

吳東諺分享經驗談。（TVBS提供）

節目現場call out給正在做月子的白家綺，白家綺透露媽媽對吳東諺讚譽有佳，但媽媽曾經跟白家綺說，吳東諺去買菜只是「完成指令」，日期都不看一下，會買到爛掉的菜。主持人Melody則打圓場：「是比較不會挑菜啦。」但白家綺認為老公除了這項之外，幾乎是滿分。

(中時 )