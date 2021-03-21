羅志祥的YT頻道最新一集邀巫啟賢加入。（翻攝羅志祥 Show TV）

羅志祥的YT頻道20日最新一集影片「豬豬飯了怎麼辦」，首度邀請嘉賓加入，演藝圈前輩巫啟賢現身教下廚，指導新加坡炒粿條、傳授切臘腸秘訣全靠腰，小豬一聽自嘲：「腰我厲害的。」巫啟賢隨即以小豬劈腿分手周揚青的新聞回敬，笑虧：「報紙有寫。」烹調時香味四溢，小豬甜誇巫啟賢廚藝一流「會煮飯的男生真的很帥」，巫笑回：「就跟談戀愛一樣嘛，談著談著就會了嘛。」接著補充：「談著談著，也出事了嘛。」不放過機會暗虧小豬，小豬面露尷尬表情，悶嗑香蕉，看得出他為了拚復出不計形象，全力配合搏收視。

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