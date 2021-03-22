台東志航基地2架F-5E戰機傳出擦撞墜海意外，飛行員羅尚樺、潘穎諄跳傘求生。黑鷹直升機下午4點41分在海面尋獲羅尚樺，送醫後不治。然而另1名飛官潘穎諄生死未卜，目前仍失聯，搜救單位持續搜尋，潘爸爸電話中表示：相信兒子活著。

台東志航基地飛官潘穎諄在2020年閃婚，2月產子，潘的父母開心抱著家中第1個金孫，然而如今潘穎諄跳傘後下落不明，加上天色漸暗，家屬希望持續搜救直到找到潘，潘爸爸電話中表示：相信兒子活著。

據了解，去年新婚的潘穎諄，是個愛家、愛妻的男人，曾在臉書寫下「做自己，愛老婆」6字宣言，獲親友肯定。他老家在台東，父親是警員，母親則已退休，有1名哥哥，在台東知本經營民宿。

潘穎諄上尉。（圖／國防部提供）

潘穎諄的爸爸電話中表示，「相信兒子仍活著」，其他則不想多談。而哥哥接受電訪時表示，「謝謝關心，保持希望」他說，他們全家人都等待搜救的進一步訊息，希望趕快傳來好消息。

潘穎諄父母的臉書上，常分享一家和樂融融的照片，親子關係非常良好。今年3月7日，潘父還在臉書分享「金孫加入」的照片。

(中時 )