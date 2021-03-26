雲端資料中心IT設備供應商緯穎科技（6669）今（26）日宣布，透過參與資料中心液冷技術領導廠商LiquidStack的A輪融資，取得一席董事席位，同時建立雙方策略夥伴關係。未來經由雙方的兩相浸沒式冷卻技術，將共同推進新一代資料中心IT基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算與高效能運算應用的發展。

看準雲端服務供應商持續尋找先進的散熱技術，來滿足資料中心對用電密度和效率需求的趨勢，緯穎近年來也積極投入新型態散熱技術與整合解決方案的開發。截至目前為止，緯穎提供已完成結合OCP（Open Compute Project）伺服器的兩相浸沒式液冷解決方案，可讓雲端資料中心擁有更好的電力使用效率（power usage effectiveness, PUE），並以更高的運算密度提供服務，帶來用電與散熱效率提升，及良好的可靠性與維護的便利性，也讓資料中心的運行對環境更加友善。

LiquidStack前身為Allied Control（ACL），是全球最大的浸沒式液體冷卻技術公司之一。該公司已為其最大股東Bitfury集團，部署多個採用浸沒式液冷技術的超大型比特幣挖礦站。

緯穎科技營運長洪麗甯預期，具顛覆性創新的兩相浸沒式液冷技術，將會廣泛受到採用，緯穎透過此回的策略投資，整合LiquidStack的部署經驗與雙方專業知識技術，共同為市場提供一個完整的解決方案，將可加快產品上市速度、縮短部署時程，並實現產品的規模化，在這個正崛起的市場中取得先機，同時透過彼此的供應鏈合作，進一步拓展商機。

LiquidStack聯合創辦人暨執行長Joe Capes表示，透過執行Bitfury集團的超大規模比特幣挖礦用資料中心專案，LiquidStack在兩相浸沒式液冷技術上已積累了豐富的經驗，並且迅速的在雲端服務、人工智慧、邊緣運算和高效能運算產業獲得關注。此回與緯穎合作，以新的資金和更緊密的合作夥伴關係來推動LiquidStack的發展，雙方合作將為資料中心市場帶來變革，共同解決產業面臨的散熱和永續發展挑戰。

(工商 )