奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享3/22～3/28星座運勢，巨蟹座事業運最旺，處女座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外牡羊座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友下周自信心稍微下降，對於周遭的朋友產生不信任感，不太能採納別人的意見，奧斯建議下周在面對事情或決定時多敞開內心接受他人。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛的朋友在處事上顯得畏縮許多，不管是工作或生活中，對於未知的新事物感到些許恐懼，因為如此而拒絕了許多機會。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友，對於目前環境將明顯感到不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇起來，形成阻礙。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿巨蟹朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自壓力無法負荷了，而這些壓力都是長久以來自己施加在自己身上的。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不再像以往那麼急躁、厭煩，終於有時間好好思考未來了。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤座的朋友要注意自己的情緒反應，下周將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情感到些許的無力。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，由於下周出現的狀況都是對之後影響很多的，所以能解決的要盡量解決。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有暫停的念頭產生，整體狀況停擺。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

魔羯下周對於自己的事情都能靈活掌握，且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此，對自己信任感提升許多，面對許多事情都安心不少。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友則顯得積極上進許多，這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，開始著手去調整過往就看似不錯的事情。

▍雙魚座

整體運勢★★

過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓雙魚朋友在下周面臨一些困境，可能是工作上的瓶頸，或是事業發展困難。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)