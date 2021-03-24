有的人天生就會賺錢，在哪個行業都能風生水起，吸金能力特別強。運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬猴、龍、牛、蛇、馬的人根本是吸金大帝，財運、偏財運都很旺，總是大財小財不斷，此生能成為富貴之人。

▍1.生肖猴

屬猴人淡泊虛名，懂得享受，天生有福，財運更是首屈一指。他們樂觀健談，性格開朗，綜合能力可為自己帶來很好的招財運勢，賺錢方面不費力。不但總是大財小財不斷，還偶爾有偏財入帳，從不缺錢花。

▍2.生肖龍

屬龍人可以稱得上吸金高手，天資過人，聰明靈活，天生具有富豪命格。愛交朋友，貴人多，這種良好的人際關係可為屬龍人帶來不少財富，甚至是不小的偏財。上班或做生意都求財容易，一本萬利，財運旺不停。

▍3.生肖牛

屬牛人手中有吃不空的金飯碗，專注於自己的事業，有一技之長，財富穩固如山。命運穩中有進，可飛黃騰達，財運上中年開始大步向前，金錢運大好，能成為富貴之人。生活中諸事順心，非常有福氣。

▍4.生肖蛇

屬蛇人工作很有衝勁，事業能夠蒸蒸日上，財富源源不斷。他們對於自己的嚴格要求造就了行業中的超高名望，大家都很尊敬他們，事業高升招財能力也跟著增強。屬蛇人錢財不愁萬事安康，能做到有名有利。

▍5.生肖馬

屬馬人很會賺錢，但並不是那種只認錢財的守財奴，懂得靈活投資，股票、理財都有涉足，他們的財運一直都是一路看漲，貴人助力發財門路多，做生意者會非常富有。橫財運也很好，容易一夜暴富，就算現在普通，早晚也是有錢人。

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(中時新聞網)