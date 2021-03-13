第13屆草草戲劇節今日在嘉義縣表演藝術中心登場，吸引許多民眾前往參加，孰料下午4點多，一名41歲的黃姓男子被發現靠臥在地板上，心肺功能已停止，工作人員進行CPR急救，經送醫後仍宣告不治，真正死因需待進一步調查釐清。
嘉義縣消防局於下午4點13分獲報，指一名男子在嘉義縣表演藝術中心昏迷倒地，派出雙福消防分隊人員到場救護，救護人員到場發現黃男呈現OHCA狀態，立即接手進行心肺復甦術急救，隨即送嘉義基督教醫院急救，送醫急救後仍宣告不治。
(中時 )
第13屆草草戲劇節今日在嘉義縣表演藝術中心登場，吸引許多民眾前往參加，孰料下午4點多，一名41歲的黃姓男子被發現靠臥在地板上，心肺功能已停止，工作人員進行CPR急救，經送醫後仍宣告不治，真正死因需待進一步調查釐清。
嘉義縣消防局於下午4點13分獲報，指一名男子在嘉義縣表演藝術中心昏迷倒地，派出雙福消防分隊人員到場救護，救護人員到場發現黃男呈現OHCA狀態，立即接手進行心肺復甦術急救，隨即送嘉義基督教醫院急救，送醫急救後仍宣告不治。
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