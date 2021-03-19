女學生母親拿出手機，對記者講述孩子小時候的生活過程。（胡健森攝）

國立宜蘭特殊教育學校以書面聲明說明處置的方式。（胡健森翻攝）

國立宜蘭特殊教育學校傳出教職人員疑似對學生處置作為疏失，導致一名患有腦性麻痺就讀高三的女學生，在學校午休時間獨處一室時疑似癲癇發作，卻因無人即時即時伸出援手導致窒息，緊急送醫治療多日後仍宣告不治；女學生家長控訴校方嚴重失職也不認錯，學校方面則表示，已經召開校內檢討會議，如果司法單位要介入調查，學校也有相關書面報告可供釐清。

一名罹患腦性麻痺、就讀國立宜蘭特教學校的女學生，因容易躁動、會發出尖叫聲，學校在午休時間將其獨自安排在分組教室內，以免打擾到其他學生，不料今年1月14日女學生再次被獨自安置在分組教室中時，疑似癲癇症發作，但因一旁沒有他人照顧即時做處置，導致缺氧窒息，當學校人員進入教室時這才發現女學生情況不對唇部發黑，趕緊送醫搶救，拖到1月19日仍宣告不治。

女學生父母指控說，孩子確實不好照顧，但也有提醒過學校，如果要將孩子分開安置，一旁一定要安排其他人照顧，因為一旦癲癇症發作，沒有人即時協助處理就會很嚴重，但學校當天仍讓孩子一人獨處，顯然有疏失。

學校方面則表示，因為女學生在午休會吵鬧，會吵到、影響其他的孩子，這才另外安排在分組教室，平日也都有安排人員在旁，出事當天因為有事情在忙，才會將孩子單獨留在教室內，事情發生之後學校也立即召開檢討會議，將會對老師做出懲處，也已經準備好相關資料會配合司法單位調查，至於家長與老師另外涉及的民事求償部分，學校不會介入，但學校會協助家長做後續的家庭訪視關懷及募款事宜。

(中時 )