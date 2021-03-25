台灣生育率越來越低，民眾過年過節回老家遇到親戚長輩時，總有共同煩惱不是被催婚就是被催生，脫口秀小天后龍龍最近上節目，分享她若遇到這類問題的秘招，已有男友的她打趣說自己會說：「子宮前傾，不易受孕」，一句話讓長輩嚇到閉嘴，不好意思再多問。

龍龍在新一集《旗開得勝》中大聊對生育計畫的想法，她說若不小心懷孕的話還是會生下來，畢竟是自己不夠小心，但目前她的態度是傾向想結婚但不想當媽，主持人林佩潔也認為生兒育女是大事，不只要考量經濟能力，也要考量兩人心態準備好了沒，因為生了孩子後勢必要有些犧牲，若兩人都想出去玩，不想犧牲時間照顧小孩，孩子該怎麼辦，龍龍也補充雙方也必須在教養態度上有共識，家中擺設、人生規劃可能也會因此大不同。

龍龍分享一句話回應長輩催生。（圖／旗開得勝）

20210324《旗開得勝》第122集 生不生小孩重要嗎！長輩催婚 催生如何破解？ 龍龍一語讓眾人閉嘴！| 龍龍

林佩潔接著分享一張養小孩所需金額估算表，從出生到上大學，低標要花202萬台幣，高標則在463萬台幣左右，讓龍龍看了十分驚訝，直說她家有4個小孩，「我爸好偉大！」，若照這樣算起花在孩子身上的錢都可以買一棟房子，要是養到啃老族或不孝子，這筆錢更是有去無回。

龍龍坦言不會教小孩也是讓她不想當媽媽主因。（圖／旗開得勝）

龍龍說，她目前有養兩隻貓，現在的夢想就是和另一半及兩隻毛小孩過下半輩子就好，覺得這樣也很浪漫，不一定要養孩子，更坦言不想生孩子的原因之一也是因為不會教小孩，怕養出不好的下一代，若被長輩問到可能會嚴肅稱不易受孕之類的，嚇長輩一跳讓人接不下話，之後她話鋒一轉認真建議，若遇到這類問題，大家可以試著轉移長輩注意力，可能反問對方想不想打麻將、趁亂塞紅包，或說想吃水果之類的，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)