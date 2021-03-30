台帛旅遊泡泡首發團爆滿，但其他梯次銷售不如預期。交通部長林佳龍今天表示，旅行是供需市場，藉台帛旅遊泡泡首航後，可以針對未來開放觀光汲取經驗，建立機制，旅行社也會根據市場做出調整，交通部尊重市場機制。

台帛旅遊泡泡首發團即將在4月1日啟航，被旅行業界視為旅行希望，但有業者表示，帛琉旅遊泡泡目前面臨「雷聲大雨點小」的窘境，各家首發團都爆滿，但後面3個梯次銷售情況慘兮兮，銷售不甚理想。

交通部長林佳龍今天受訪表示，旅行是一種供需市場，最重要是台灣與帛琉之間的泡泡旅遊，可以針對開放觀光汲取經驗、建立機制，隨著第一波首航後，大家也可以觀察整個流程情況，旅行社也會根據市場情況做調整，交通部尊重市場機制。

至於後續和其他國家的旅遊泡泡？林佳龍說，還是都持續在談，交通部會因應疫情發展，以及中央流行疫情指揮中心的判斷做好準備，並且配合整體防疫、雙邊國家的情況都有持續溝通中，交通部會做好準備，需要的時候可以配合開放。

此外，長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺近一週，昨天終於重新浮起脫困，運河恢復開放，林佳龍對此表示，過程中交通部都有透過航港局與長榮公司聯繫，「他們有通報，目前已經脫困」，相關涉及到商業機制跟契約，長榮公司都有因應方案，交通部也保持聯繫，必要時會提供協助。

(中時 )