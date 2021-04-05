太魯閣號出軌釀51死！ 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

太魯閣列車事故釀成50死、百餘人輕重傷，震驚國際，政府面臨龐大究責壓力，交通部長林佳龍昨深夜證實，在事發第一天已向總統府請辭。林今天前往事發現場了解搶救狀況時表示，雖然已請辭，不過扮演一天交通部長的角色，就會盡全力執行所有工作，再度強調「個人去留不重要」。

台鐵太魯閣號408車次重大死傷事故，搜救工作進入第4天，機務搶修隊事發第2天陸續將清水隧道外第1至2車廂脫運至和仁車站後，昨凌晨再將卡在隧道口的第3車廂拖出，不過昨上午將第4車廂拖離出來時，運安會疑似發現肇事工程車的行車記錄器，且發現一張記憶卡，進度ㄧ度喊卡，不過在當天傍晚也順利拖出。

卡在隧道內的第5車廂今天凌晨2點多也順利拖離出隧道，照片可見車廂遭受強烈撞擊、擠壓，導致變形。不過第6車廂因有遺體壓在約15噸的火車轉向架下方，救援困難，搶修人員目前正研議如何脫困，待遺體拉出後，即會陸續將第6車廂拖離隧道。

林佳龍前天深夜，透過臉書表示，「無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。」有傳聞指出林已口頭向總統府請辭。

林佳龍昨上午在事故現場時受訪時說，現階段不是談個人去留的時候，職位不重要，重點是要把災害事故降到最低，「目前仍是交通部長，面對事故責無旁貸，該負的責任絕不迴避，會承擔最後的責任」。沒想到當天晚上即在臉書發聲明表示，「待搶救暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職」。

此外，林今天面對媒體詢問請辭一事，再度強調「個人去留不重要、搶救搶修第一」，自己會堅持到最後一刻，讓事故傷害降到最低，交通部已成立單一窗口，關懷並協助家屬處理相關後事，而自己也會陪同大家度過這漫長路；對於聯合大地公司的部分已請相關同仁配合檢方檢方及運安會的調查，同時自己也會進行檢討。

(中時 )