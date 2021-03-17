適逢世界森林日，近年來全球各地陸續發生山林大火，山林保護議題刻不容緩。台灣在地品牌、以苦茶油為核心商品的茶籽堂，因為重視農業與山林保護，今年特別與台中國家歌劇院合作，邀請民眾4月24、25日透過觀賞台灣文學名著改編的「複眼人」戲劇演出，一同關心台灣的山林與土地。

苦茶樹是百年生長的深耕作物，有利於水土保持，苦茶籽榨成的苦茶油，是好用又營養的家庭常備用油。有鑑於苦茶油文化日漸式微，茶籽堂致力於復興苦茶油文化，目前在台灣共有三大苦茶樹契作農場、與40多位農友長期契作，以友善土地的方式推動苦茶樹新植計畫。

2016年更發起備受矚目的「苦茶油復興之路」募資計畫，結合了台灣土地、人文、藝術，開啟苦茶油文化的新價值。茶籽堂品牌創辦人趙文豪表示：「台灣不是鬼島，這片土地需要眾人一起努力，期盼所到之處，讓美好發生！」

茶籽堂不僅投入農業，亦與文學藝術界密切合作，多次獲選為金馬獎指定台灣文創商品並成為晚宴指定用油，多年來持續贊助支持文學季、戲劇節活動。此次與台中國家歌劇院合作2021歌劇院台灣國際藝術節系列作品「複眼人」，希望以表演藝術強大的感染力，點燃民眾對於台灣土地的關注與愛護。

茶籽堂表示，榮登百年來最佳中文小說、台灣作家吳明益的作品「複眼人」，是少數以環境、自然為主題的文學名著，以東台灣山林印象為故事背景，刻劃台灣豐富人文環境、透過魔幻寫實的筆法突顯出生態環境的浩劫。

為了吸引民眾對環境議題的注意，茶籽堂與國家歌劇院攜手打造主題佈置，透過山林鏡貼裝置營造情境式體驗。4月24日與4月25日「複眼人」分別有一場演出，邀請民眾踴躍購票觀賞。

茶籽堂表示，購買「複眼人」4人同行套票（限1,200～1,800元票級），享票券優惠75折並贈送茶籽堂版畫清潔保養系列雙入禮1組，限量100組；購買「複眼人」第一高票級者，贈送茶籽堂小鹿版畫洗沐保養系列隨身禮1組。

(工商 )