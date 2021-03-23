《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》今（23日）於桃園展演中心舉辦記者會，「董事長樂團」吉董、「魚丁糸」可田、「滅火器」大正、「1976」阿凱、「八十八顆芭樂籽」阿強5大樂團代表擔任推廣大使，同穿特製黑色T恤、戴上墨鏡，化身音樂合組「MIT」–Made In Taiwan、Music In Taoyuan。吉董表示，認識市長鄭文燦多年，熟知他與市府團隊對臺灣原創音樂的支持，多年的努力經營已讓桃園鐵玫瑰熱音賞成為亞洲重要的音樂比賽，而且獎金全台最高，讓他都心動。「魚丁糸」可田說比賽當然就是想得獎，鼓勵大家參賽要展現出企圖心以獲得好成績，把平常心保留在創作。

「1976」阿凱認為多參賽有助於音樂突破同溫層，增加讓評審或業界注意的機會。「滅火器」大正則說，勿把創作想得太困難，參加比賽就是輕鬆交朋友，因為大家都熱愛音樂與創作，良性競爭過程中也會促進彼此學習成長，大正說，就是要一直唱，滅火器以前也沒得過獎，直到這幾年才開始獲得金音獎、金曲獎的肯定。從比賽發跡的阿強則建議全台及海外熱受音樂創作的朋友踴躍報名參賽，大家好好享受舞台。

記者會上，由桃園市副市長李憲明、桃園市文化局長莊秀美、桃園市政府藝文設施管理中心主任陳瑋鴻、5位推廣大使為熱音賞做最後報名衝刺宣傳，今年賽制升級擴大，不限國籍、曲風、人數，以校園組及社會組競賽，4月7日截止報名，更首度為入選團隊打造完整系統化培訓課程，總獎金高達150萬元，期待發掘培育更多優秀樂壇新秀，達到鼓勵臺灣多元創作及提升音樂素質之目的。

今年由梁序倫擔任製作人，評審總召則是索尼音樂華語事業處副總經理許惟援，兩人從事唱片娛樂幕後工作20多年，許惟援經手無數成績斐然的華語唱片打造華語流行音樂的天王天后如蔡依林、徐若瑄、王心凌等，並且十分肯定桃園鐵玫瑰多年來的努力，讓音樂向下紮根、向外發展。

今年音樂培訓課程與師資更是堅強，從演唱、創作、編曲優化、基礎行銷等，講師包括億萬神曲〈小幸運〉創作人JerryC、名作詞家黃婷、專業製作人GJ蔣卓嘉、頑童音樂製作公司負責人黃麗星、唱片製作人游政豪、金曲年度歌曲〈大藝術家〉作詞嚴云農、天王天后和聲老師古皓等，預計4月開放報名，暑假期間進行課程。

副市長李憲明表示，桃園市為六都中人口最年輕的城市，具備發展流行音樂的良好的環境與條件，「桃園鐵玫瑰」自101年起辦理至今邁入第9屆，今年提升總獎金到150萬元，也禮聘三大專業音樂品牌-SONY MUSIC索尼音樂、StreetVoice街聲、音協，為入選團隊設計全系列專業培訓課程、各組前3名也將由專業團隊打造單曲，並進行合輯數位上架，完整規劃打造明日之星。

桃園市副市長李憲明、桃園市文化局莊秀美與吉董、可田、大正、阿凱、阿強、後站人等為2021桃園玫瑰熱音賞報名最後衝刺宣傳。（新視紀整合行銷提供）

桃園市副市長李憲明與吉董、可田、大正、阿凱、阿強為2021桃園玫瑰熱音賞報名最後衝刺宣傳（新視紀整合行銷提供）

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